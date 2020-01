OM, OL : il n’y aurait qu’un Olympique en France, pas deux…

true

Le défenseur de l’OM, Alvaro Gonzalez, est catégorique : il n’y a qu’un Olympique en France et ce n’est pas à Lyon qu’il se trouve.

Indéniablement, il s’agit d’un message qui ravit les supporters. Ceux de l’OM, pas de l’OL, qui vont trouver, au travers des propos du défenseur marseillais Alvaro Gonzalez, une nouvelle occasion de se quereller.

En effet, celui qui a rejoint le Sud de la France l’été dernier est catégorique : il n’y a qu’un seul Olympique en Ligue 1. Et il se trouve à Marseille. Lyon, de son côté, doit donc changer son nom et passer au Football Club de. La vidéo, on l’imagine, ravit déjà les supporters olympiens.