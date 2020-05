LFP : un clash Eyraud-Desplat d’une violence rare

false

Selon Le Parisien, une altercation aurait eu lieu lors de l’AG de la LFP entre Jacques-Henri Eyraud (OM) et Bertrand Desplat (Guingamp).

De toute évidence, il y eut une grosse ambiance, aujourd’hui, lors de l’Assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Réunion qui a notamment débouché sur une décision importante : le passage à une Ligue 2 à 22 équipes. Il faudra désormais attendre la position de la Fédération, son président, Noël Le Graët, étant contre.

Lors de cette AG, et d’après les informations du Parisien, deux présidents de clubs se seraient distingués : Jacques-Henri Eyraud (OM), et Bertrand Desplat (Guingamp) Et visiblement pas pour la profondeur de leurs propositions. En effet, le quotidien régional évoque « une passe d’armes d’une extrême violence verbale » entre les deux hommes avec plusieurs insultes.

Les temps sont durs pour JHE, décidément…