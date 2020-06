OM, OL – Mercato : Eyraud et Aulas vont encore s’écharper pour un attaquant

true

Marcos Paulo (19 ans), grand espoir de Fluminense (D1 brésilienne), serait suivi par l’OM et l’OL. Le Portugais pourrait coûter plus de 10M€.

Une lutte sur le terrain, mais aussi en coulisses. Selon Globo Esporte, l’OM et l’OL seraient intéressés par le profil de Marcos Paulo (19 ans). Grand espoir de Fluminense, le jeune attaquant a déjà inscrit 10 buts en 45 apparitions sous le maillot du club situé à Rio de Janeiro.

Pour le moment, les deux Olympiques se seraient uniquement renseignés sur le coût d’une éventuelle opération et les prétentions salariales du joueur.

Un transfert au-dessus de 10M€ à prévoir ?

Le profil de Marcos Paulo est déjà très suivi sur le vieux continent. Le média brésilien rapporte que le CSKA Moscou a été le premier à dégainer une offre de 7M€, au mois de février dernier. Ce montant a été directement refusé par Fluminense.

Sous contrat jusqu’en 2021, l’offensif possède une clause libératoire prohibitive de 45M€. À un an du terme de son contrat, Fluminense pourrait être tenté de lâcher sa pépite pour faire rentrer une somme d’argent dans ses caisses.

Mais attention pour l’OM et l’OL, la concurrence devrait s’intensifier. En plus de son potentiel certain, Marcos Paulo, né au Brésil, représente le Portugal sur la scène internationale. L’espoir a notamment participé au Tournoi Maurice Revello (ex Tournoi Toulon) l’année dernière. Cette double nationalité est un atout majeur pour les clubs européens, nombreux à être confrontés aux règles de limitation des joueurs extra-communautaires.