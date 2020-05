OL, OM : l’adjoint de Rudi Garcia retrouve un banc de touche (Officiel)

false

L’ancien adjoint de Rudi Garcia à l’OM, Frédéric Bompard, qui n’était pas venu à l’OL, signe à l’En Avant de Guingamp. Il sera l’adjoint de Didot.

On l’a longtemps vu à côté de Rudi Garcia. Que ce soit à Dijon, à la Roma ou encore à l’OM. On parle ici de Frédéric Bompard, éternel second de Garcia qui, toutefois, n’a pas suivi l’ancien marseillais à l’OL il y a quelques mois. Ce ne sera pas, non plus, pour les semaines à venir car Bompard vient tout juste de retrouver un banc de touche.

Ce sera en Ligue 2, à l’En Avant de Guingamp. Le club breton vient d’officialiser la nouvelle, Bompard arrivant en qualité d’adjoint numéro 1 de l’entraîneur Sylvain Didot. Il faudra encore attendre quelques jours pour que le nouvel adjoint réponde aux questions à la presse. Ce sera fait jeudi prochain.