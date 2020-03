OL, OM : Le Graët siffle la fin de la récréation entre Aulas et Eyraud

true

Le président de la FFF, Noël Le Graët, n’a pas apprécié les chamailleries des présidents de l’OL et de l’OM, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud.

Ce dimanche matin, le président de la Fédération, Noël Le Graët, a décidé d’intervenir dans la polémique stérile opposant les patrons des deux Olympique, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Le Breton a rappelé qu’il y avait des choses plus importantes que le football en ce moment et que, de toute façon, c’est lui qui déciderait quand et comment reprendraient les compétitions nationales.

« Je ne veux pas de polémique. C’est la Fédération française de football qui décidera si ça continue ou pas, le seul ennemi aujourd’hui c’est le virus. Je trouve cette polémique assez ridicule, stupide, maladroit et pas adapté à ce qu’il se passe aujourd’hui. Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud doivent se calmer et être dignes dans leurs déclarations qui n’ont aucun sens et ne les grandissent pas. »

« Les déclarations d’Aulas et d’Eyraud n’ont aucun sens. Ce sont deux grands dirigeants, avec deux bonnes équipes, mais vouloir gagner une place européenne parce qu’il y a un virus ne me semble pas qualitatif » Noël Le Graët, très critique envers les président des deux Olympiques pic.twitter.com/Zb9OBShpyd — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 15, 2020

Vu l’antagonisme entre les patrons de l’OL et de l’OM, il y a peu de chances que la guerre des mots s’arrête. Au mieux, il y aura une trêve et les hostilités reprendront dès qu’un camp devra faire valoir ses droits…