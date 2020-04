OM : Adriana Durdevic, la bombe qui partage la vie de Duje Caleta-Car

true

Pour tuer le temps durant leur confinement, les joueurs s’affichent avec leur compagne sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car (OM). Voici sa WAG.

Adriana Durdevic n’est sans doute pas la plus connue des femmes de footballeurs de l’OM. En tout cas, bien moins connue que Charlotte Pirroni (ex-2e dauphine de Miss France en couple avec Florian Thauvin) ou que Coralie Porrovecchio (ex-candidate de Secret Story en couple avec Boubacar Kamara) et Montaine Mounet (ex-bimbo de téléréalité également, avec Maxime Lopez).

Cela n’empêche cependant pas Madame Duje Caleta-Car d’avoir aussi sa petite notoriété en Croatie. Plus âgée que son footballeur de petit-ami (28 ans), la belle Adriana peut se prévaloir d’une petite carrière dans le mannequinat, faisant suite à plusieurs années d’étude de droits. Sur Instagram, la belle se veut très active et compte plus de 60 000 followers.

On n’est pas dans le même niveau de notoriété que Pamela Anderson (ex-compagne d’Adil Rami et star californienne de la série Alerte à Malibu) mais ce n’est pas rien… On fait les présentations :