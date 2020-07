OM : Ajroudi apporte de nouvelles garanties en vue du rachat

true

Mohamed Ajroudi, intéressé par le rachat de l’OM, s’est une nouvelle fois exprimé sur le sujet dans L’Équipe. En donnant quelques détails rassurants sur son projet.

Mohamed Ayachi Ajroudi avait juré qu’on ne l’entendrait plus sur le sujet du rachat de l’OM, après s’être exprimé sur une radio tunisienne. Pourtant, l’homme d’affaires tunisien fait le tour des chapelles depuis lors et s’est encore exprimé dans L’Équipe ce mercredi en axant son discours sur les garanties à apporter pour finaliser l’opération.

« Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant, insiste Ajroudi. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu’ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C’est tout. C’est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement. »

Ajroudi reste confiant

Ajroudi laisse donc faire les banquiers, et Muze, une société de communication dont la directrice est Fabienne Guérin. Sur le site Internet de l’agence, on découvre la liste de ses clients prestigieux : Air France, le Stade Toulousain, mais aussi le groupe Altrad, du nom du chef d’entreprise montpelliérain, Mohed, qui préside le club de rugby et s’est récemment présenté aux élections municipales. Au sujet de Guérin, Ajroudi affirme : « C’est une professionnelle, elle a une vision et c’est formidable. Je lui fais confiance. »