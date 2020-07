OM : Ajroudi sort enfin le chéquier pour convaincre McCourt !

true

Mohamed Ajroudi n’en démord pas et continue de croire en son rêve de racheter l’OM. L’homme d’affaires franco-tunisien veut rencontrer en personne Frank McCourt.

Le rachat de l’OM n’en finit pas de se résumer à une histoire de gros sous. Au-delà des montants déjà annoncés pour finaliser l’opération, le club phocéen compte bien tirer profit de l’intérêt de Mohamed Ajroudi pour remplir ses caisses.

Pourquoi l’#OM parle de « volonté de déstabiliser le club ». Qui aurait intérêt derrière Ajroudi et Boudjellal à déstabiliser l’#OM ? — OManiaque (@OManiaque) July 23, 2020

Via la procédure judiciaire lancée par l’OM, on a appris ce jeudi que pas moins de 500 000 euros était demandé en guise de dommages et intérêts au duo composé par Ajroudi et Mourad Boudjellal. Le premier nommé est aujourd’hui prêt à lui verser cet argent pour lui montrer sa bonne foi. Mais pas à n’importe quel prix.

Ajroudi veut rencontrer McCourt en face à face

« Quant au demi-million que M. Eyraud réclame à titre de dommage-intérêts, nous sommes prêts à le payer sans procès… Pour une rencontre d’une durée d’une journée face à face, avec M. McCourt en personne. Ainsi, nous éviterons de perdre du temps avec son entourage, qui lui communique une perception très déformée de la réalité, par peur de perdre la poule aux œufs d’or », peut-on ainsi lire dans un communiqué envoyé à la presse ce vendredi. Pas sûr que le grand patron de l’OM daigne quitter les États-Unis – pays très touché par le coronavirus – pour une rencontre avec un homme dont il doute toujours plus de la capacité financière.