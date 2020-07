OM : Ajroudi fait une nouvelle promesse aux supporters

true

L’homme d’affaires tunisien, à la tête du projet de reprise de l’OM, jure qu’il sera tout de suite prêt si Frank McCourt accepte de vendre le club

Après avoir laissé Mourad Boudjellal allécher les supporters avec le projet de reprise, Mohamed Ajroudi fait à son tour la tournée des médias pour en dire plus sur lui et ceux qui l’entourent. Après avoir accordé une interview au Figaro dans laquelle il a sous-entendu que Zinédine Zidane pourrait entraîner l’OM et qu’il aimerait faire venir Cristiano Ronaldo, dont il admire le professionnalisme, le Tunisien s’est livré au Parisien.

Et d’après lui, si Frank McCourt accepte de vendre le club, son équipe sera opérationnelle dès le premier jour : « Si monsieur McCourt veut vendre, on est tout de suite prêts. Je pense que, maintenant, j’ai les hommes qu’il faut autour de moi. J’ai toujours été mon patron, mais je ne vais pas dire « Je pèse tant ». Je suis un travailleur qui n’a jamais manqué de rien. Je ne recherche pas de crédit, je n’ai pas de banquier qui me prête de l’argent ».

Beaucoup de belles paroles qui demandent confirmation. La Provence et L’Equipe, dans leur édition du jour, se méfient de l’homme d’affaires, dont le projet semble trop beau pour être vrai…