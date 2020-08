OM : Ajroudi out, un nouveau projet de rachat serait en train de se monter !

true

D’après Le 10 Sport, un mystérieux investisseur brésilien, soutenu par Antero Henrique, songerait à racheter l’OM à Frank McCourt.

Ce mercredi soir, la deadline fixée par Mohamed Ajroudi est arrivée à expiration sans retour de Frank McCourt. L’homme d’affaires franco-tunisien ne rachètera donc pas l’Olympique de Marseille cet été. Un échec retentissant, pour un projet amené par le biais des médias et de Mourad Boudjellal, qui n’aurait pas totalement refroidit les investisseurs.

McCourt toujours inflexible sur la vente de l’OM ?

En effet, d’après « Le 10 Sport », un autre acheteur potentiel, brésilien celui-là, avancerait ses pions en toute discrétion. D’après le média, ce projet serait porté par l’ancien directeur sportif du PSG et du FC Porto Antero Henrique. Un an après avoir quitté la Capitale française, le Portugais envisagerait un retour en Ligue 1 … chez l’ennemi héréditaire de son ancien club.

Pour autant, comme pour le projet Ajroudi, ce fameux dossier est soumis à la volonté réelle de Frank McCourt de céder ou non l’OM. Par le biais de ses avocats, le Bostonien tient pour l’instant un cap clair et définitif : il n’est pas vendeur et n’écoute pas les offres.