OM : Ajroudi reçoit un appui précieux pour sa crédibilité, les joueurs sur la réserve

true

Alors que la personnalité de Mohamed Ayachi Ajroudi pose question dans son ambition de rachat de l’OM, celui-ci a reçu un véritable appui.

Que vaut Mohamed Ayachi Ajroudi ainsi que son projet de rachat de l’OM ? Pour le moment, peu de choses filtrent sur la crédibilité du projet ainsi que de l’homme d’affaires franco-tunisien. Et comme ses grandes annonces des derniers jours (Zidane, Cristiano Ronaldo…) cadrent mal avec la discrétion habituelle de ce genre de discussions, difficile de savoir vraiment à quoi s’en tenir.

Ajroudi décrit comme un homme inventif

Voilà pourquoi il est toujours précieux, dans ces conditions, de compter sur quelques soutiens publics. Dans l’article qui lui est consacré aujourd’hui dans les colonnes du Parisien, Ajroudi appréciera le témoignage de Jack Lang, l’ancien ministre qui pense visiblement beaucoup de bien du potentiel repreneur de l’OM. « C’est un homme généreux, amical, un vrai humaniste. Il a beaucoup d’idées, c’est quelqu’un de très inventif », assure Jack Lang tout en estimant que l’homme d’affaires est « un opposant de l’islam politique, un républicain convaincu ».

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Les joueurs préfèrent se concentrer sur le concret

Un témoignage forcément précieux en ces temps d’annonces fracassantes sur le projet de rachat de l’OM. Et du côté des joueurs ? Forcément, l’heure est à la réserve comme l’a expliqué Jordan Amavi, désormais habitué au battage permanent autour de son club. « C’est Marseille ! Encore une fois, même quand ça va, il se passe toujours quelque chose. Nous on se concentre sur la saison, on ne calcule pas trop, on est dans notre cocon, on pense au groupe, on continuera d’avancer, ça ne changera rien à nos objectifs », promet le défenseur marseillais.