OM : Ajroudi, Ronaldo, Zidane…Rothen dézingue le projet

Alors que l’OM bruisse de rumeurs autour d’une potentielle vente, le consultant de RMC, Jérôme Rothen, a dit ce qu’il pensait du projet Ajroudi-Boudjellal.

L’un vend du rêve, l’autre ne l’accepte pas. On pourrait ainsi résumer la passe d’armes médiatique survenue hier entre les le potentiel repreneur de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi, et le consultant de RMC, Jérôme Rothen. L’homme d’affaires franco-tunisien, comme vous le savez, a confié au Figaro ses ambitions pour le club phocéen en citant des noms prestigieux comme ceux de Zinedine Zidane ou de Cristiano Ronaldo.

De toute évidence, le projet fait (déjà) tiquer Rothen. Qui, dans son style habituel, a tiré à boulets rouges sur Ajroudi et ses fameuses promesses faites aux supporters.

« Qu’il rachète le club, OK, mais il faut mieux arrêter avec ces déclarations. J’apprécie beaucoup ce que Mourad Boudjellal a fait dans le sport, il a fait de Toulon une machine de guerre mais c’est du rugby. Cette déclaration du peut-être futur propriétaire de l’Olympique de Marseille… on est dans le foot, il faut arrêter de rêver. Il parle de Zidane ? Un jour peut-être mais ce ne sera pas demain. Cristiano Ronaldo a 35 ans. C’est impossible. Là, tu vends du rêve à des gens qui ne réfléchissent pas. (…) S’il y a des joueurs comme Zlatan ou Thiago Silva qui sont dans un club qui n’avance plus comme c’était le cas du Milan AC, là, ça peut être des opportunités parce qu’en termes de transfert, ça ne coûte pas 200 millions d’euros. Mais tous les joueurs qu’il nous annonce coûtent beaucoup d’argent. Pour moi, c’est vendre du rêve pour rien. »