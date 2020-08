OM : Ajroudi tente un coup de poker pour s’attirer le soutien de la maire !

true

L’homme d’affaires désireux de racheter l’OM voudrait désormais mettre également la main sur le stade Vélodrome, afin de s’attirer l’appui de la mairie.

L’information est tombée tard dans la soirée d’hier via un communiqué : Mohamed Ajroudi et ses partenaires voudraient désormais ajouter l’acquisition du stade Vélodrome à leur offre de rachat. Ils auraient appris, sans pouvoir avoir une confirmation officielle, que la nouvelle maire de Marseille, Michèle Rubirola, et son équipe envisageaient de céder l’enceinte, dont le coût de la rénovation pèse sur les finances de la ville.

Dans le communiqué lunaire publié hier, on peut ainsi lire : « M. AJROUDI et ses partenaires manifestent officiellement leur intérêt pour cette acquisition car ils souhaitent offrir à l’Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours ». Le tout formulé avec beaucoup de précaution, en rappelant que tous les acteurs de ce dossier sont des supporters de longue date du club et le resteront quelle que soit la décision de Frank McCourt.

Le but de cette dernière manœuvre ? Rallier la maire de Marseille à la cause d’Ajroudi afin qu’elle fasse pression sur l’actionnaire américain de l’OM et l’incite à négocier la vente.