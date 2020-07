OM : Ajroudi vend du rêve, le clan McCourt hausse le ton

true

Alors que l’OM bruisse de rumeurs, notamment au sujet de Cristiano Ronaldo et de Zinédine Zidane, l’entourage de Frank McCourt dément toute vente.

On ne sait combien de temps l’épisode durera. Et, surtout, si il connaîtra son dénouement dans les prochaines semaines, voir les prochains mois. On parle ici de la potentielle vente de l’OM, par le propriétaire américain Frank McCourt, au tandem Boudjellal-Ajroudi.

Ce dernier, qui s’est exprimé hier dans les colonnes du Figaro, a promis du rêve aux supporters en évoquant notamment les noms de Cristiano Ronaldo et de Zinédine Zidane. L’homme d’affaire franco-tunisien a l’air déterminé, au même titre que la porte parole de Frank McCourt qui, de son côté est intervenue sur les ondes de la radio Europe 1.

Il n’y aurait, à ce jour, aucun contact entre les deux parties et pas le début d’une négociation. Par ailleurs, et une fois encore, « l’OM ne serait de toute façon pas à vendre. » La partie de poker menteur est encore loin d’être terminée…