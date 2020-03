OM : Allez les blouses, le message touchant de Florian Thauvin

true

L’attaquant de l’OM, Florian Thauvin, a tenu à rendre hommage au personnel soignant qui, à travers la France, est mobilisé face au coronavirus.

Comme d’autres, tant d’autres footballeurs, Florian Thauvin, l’attaquant de l’OM, est confiné à son domicile. Et il a nécessairement le temps de scruter l’actualité et de s’attarder sur les réseaux sociaux. Ce qu’il a d’ailleurs fait au cours des dernières heures, voulant, lui-aussi, rendre hommage au personnel soignant qui, à travers la France, se mobilise pour venir en aide aux malades.

« Qui sacrifient leurs vies pour les nôtres »

Un message simple, direct et touchant. « C’est long, c’est pas facile pour tout je monde, mais c’est très important. Soutenez le corps médical et les gens qui sacrifient leurs vies pour les nôtres, restez bien chez vous 🏡 courage et merci à eux. »

En effet, merci à eux. Vraiment.