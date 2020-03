OM – Amiens (2-2) : les quatre leçons du nul douloureux des Marseillais

true

Une double mauvaise opération ce week-end ?

A quelques secondes près, l’OM pouvait tenir 11 points d’avance sur le Stade Rennais avant les matchs du week-end. Un matelas confortable qui pouvait laisser entrevoir une fin de saison radieuse, Ligue des champions au bout. Mais avec ce match nul dans les derniers instants, les Marseillais ont tout gâché. En cas de succès contre Montpellier dimanche, les Bretons reviendraient à six longueurs. Au vu du scénario de la soirée marseillaise, cela changerait forcément la donne du point de vue de la dynamique psychologique…

Une défense qui commence à inquiéter

Avec le forfait de dernière minute de Duje Caleta-Car, les supporters de l’OM ne cachaient pas leur inquiétude au sujet de leur secteur défensif. Boubacar Kamara a dû glisser dans l’axe et Strootman revenir au milieu. Cela n’a pas aidé une défense phocéenne dont la fragilité est une constante de plus en plus inquiétante. La statistique est implacable, les hommes d’André Villas-Boas viennent d’encaisser huit buts sur les quatre dernières rencontres. Une fébrilité pas franchement compatible avec des ambitions de podium.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Dimitri Payet avait pourtant réagi à l’orgueil

Voilà près d’un mois que Dimitri Payet n’avait plus marqué en Ligue 1. Habituellement, le Réunionnais met d’ailleurs toujours des buts importants. En 2020, le numéro 10 phocéen avait ouvert le score sur la pelouse de l’ASSE (2-0) avant de marquer le seul but du succès contre Toulouse (1-0). Ce soir, Payet pensait avoir inscrit le but du break pour assurer la victoire phocéenne. Mais son joli numéro, qui a rattrapé une première période où il est apparu sur les nerfs, n’aura finalement pas eu l’effet escompté, à savoir assurer les trois points.

Thauvin a enfin retrouvé les terrains

Après avoir été éloigné six mois des terrains suite à une sale blessure à la cheville, Florian Thauvin est enfin redevenu un joueur de l’OM. Sous l’ovation du Vélodrome, l’ailier marseillais n’a pas débuté la rencontre mais a fait son entrée pour le dernier quart d’heure. L’histoire aurait pu être encore plus belle si son raid en toute fin de match avait débouché sur le but de la délivrance des Marseillais. Son manque de rythme a empêché de connaître un grand dénouement à une action qui, au vu du scénario des arrêts de jeu, aurait donc tout changé.