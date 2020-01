OM : André Villas-Boas a séduit un nouveau consultant

false

L’OM est 2e de L1. L’OM n’est qu’à 4 points du PSG. L’OM a repoussé un concurrent direct vendredi soir en allant s’imposer à Rennes (1-0) grâce au but de Kevin Strootman. Et selon Mickaël Landreau, André Villas-Boas n’est pas étranger du tout à ce renouveau marseillais.

🗨️ @mickalandreau : « Il y a un alignement complet de toutes les planètes pour l’OM dû au management d’André Villas-Boas » 🌍✨ pic.twitter.com/A8klcjioQJ — Canal Football Club (@CanalFootClub) 12 janvier 2020

« Ils sont dans la bonne direction »

Dans le Canal Football Club, l’ancien gardien a même été particulièrement élogieux envers le technicien portugais. « Il y a un alignement de toutes les planètes pour l’OM et tout cela est dû au bon management de Villas-Boas, a commenté Landreau. Il tient et dirige. Tout le monde le suit. Les adversaires ne suivent pas derrière… »

Et à l’ancien nantais d’ajouter : « Tout le monde est concerné à l’OM. Sportivement, ils ne survolent pas tout, c’est vrai. Mais ils sont dans la bonne direction. »