OM – Mercato : Valère Germain désormais envoyé…à Rennes !

L’information a été donnée par le quotidien Ouest-France. Puis reprise par le quotidien marseillais, La Provence. Le nom de l’attaquant de l’OM, Valère Germain, aurait ainsi été évoqué au cours d’une réunion la semaine dernière… au Stade Rennais.

La formation de Julien Stéphan, et ce n’est plus un secret, cherche en effet un renfort offensif. Et aurait donc imaginé une possible approche au sujet d’un joueur qui n’évolue que très rarement en qualité de titulaire à l’OM. Reste tout de même l’obstacle habituel pour tous les prétendants du joueur depuis des mois : son salaire. A suivre.