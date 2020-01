OM, LOSC – Mercato : Villas-Boas a trouvé un joueur pour se consoler de Lihadji

true

Agacé par les atermoiements de sa pépite Isaac Lihadji, l’Olympique de Marseille a fait un choix fort en retirant son offre de contrat faite à l’international U17. Une décision crève-cœur pour André Villas-Boas qui avait fait de Lihadji son chouchou lors de l’été 2019 et attendait que l’intéressé ne signe son premier contrat professionnel pour le lancer plus amplement dans le grand bain.

Yacine Ressa, le nouveau chouchou ?

Mais le « Special Two » sait aussi tourner la page et regarder ailleurs. Comme le rapporte « La Provence », le Portugais appelle de plus en plus régulièrement le jeune attaquant Yacine Ressa (18 ans) aux entraînements de l’équipe première. Sous contrat stagiaire pour encore un an et demi, le buteur est en forme, lui qui sort d’un triplé avec la réserve.

« AVB » n’est pas prêt à n’importe quoi pour Chabrolle

Au rayon des jeunes toujours, André Villas-Boas s’apprête à ouvrir la porte d’un prêt à Florian Chabrolle, le jeune milieu ne trouvant pas d’espace d’expression dans l’OM d’aujourd’hui. Cependant, toujours selon le quotidien provençal, les discussions bloquent avec les clubs de Ligue 2 intéressés (Sochaux, Clermont, Niort). L’OM – qui compte encore sur Chabrolle – ne souhaite valider qu’un prêt sec. Les formations intéressés visent quant à eux un prêt avec option d’achat…