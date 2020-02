OM : André Villas-Boas anticipe un acharnement anti-Benedetto

true

Après des débuts flamboyants sous le maillot de l’OM, Dario Benedetto patine depuis quelques mois. Sans doute mieux lu par les défenses adverses et moins en forme physiquement, le buteur argentin n’a marqué que trois fois depuis la mi-septembre.

Un constat qui pose forcément question alors que l’OM va avoir besoin de toutes ses forces vives pour obtenir son objectif de la deuxième partie saison, à savoir une qualification en Ligue des champions. Mais André Villas-Boas, en bon connaisseur du football, prend déjà soin d’éteindre les braises sur le sujet avant que celles-ci ne s’enflamment.

Dans des propos relayés par l’Equipe, l’entraîneur portugais a volé au secours de Benedetto, essayat le protéger au maximum des critiques potentielles à venir. « Dario reste dans l’objectif de buts qu’on s’était fixé (15 buts, et 7 marqués pour le moment) et je le trouve très bon dans les mouvements qu’il fait pour l’équipe. J’ai l’impression qu’ici on doit toujours chercher un bouc émissaire », a souligné AVB. Nul doute qu’un but à Bordeaux pour briser la fameuse malédiction des 42 ans aiderait grandement à freiner ce scepticisme grandissant.