OM : Bordeaux, les blessés, l’état d’esprit…Villas-Boas avait des choses à dire

true

Le groupe

« Sakai sera disponible, il a senti une petite contracture mais ça va. Pour Benedetto, on attend encore. Demain il s’entrainera, ça reste du 50-50″.

Les Girondins de Bordeaux

« Ca fait 42 ans que l’OM n’a plus gagné à Bordeaux. On peut utiliser ça comme une motivation. On a besoin de gagner ce type de match pour se qualifier pour la C1. Bordeaux sera aussi motivée. Leur gardien a parlé de battre l’OM, on va utiliser ça. Quand l’OM joue, ce sont des matchs importants pour tout le monde, je m’en suis rendu compte cette année. C’est un gros match. C’est un match où tout peut se passer. »

Florian Thauvin

« On n’a pas de bonnes nouvelles, le chirurgien n’est pas d’accord avec nous, il veut être plus patient et préventif. On voulait aller plus vite. On peut penser à lui seulement au début de mars. C’est une défaite pour moi et le chirurgien.. »

Le mercato

« Ce n’est pas moi qui ai voulu vendre Payet, c’est L’Equipe ! Le Daily Mail aussi, et ce n’est pas le journal le plus crédible du moment. On est tranquille maintenant, on va continuer notre travail. C’est bon de rester avec le même groupe. »