OM : André Villas-Boas aurait refusé l’offre de prolongation !

true

D’après L’Equipe, André Villas-Boas aurait dit non à l’Olympique de Marseille pour l’offre de prolongation qui lui a été soumise.

Hier soir, « La Provence » a lâché une petite bombe en annonçant que l’Olympique de Marseille avait formulé lundi une offre de prolongation à André Villas-Boas (42 ans). Offre à laquelle le Portugais réfléchissait après avoir dû avaler la couleuvre du départ de son ami Andoni Zubizarreta du poste de directeur sportif.

Tard dans la nuit, c’est « L’Equipe » qui y est allé de son information après avoir eu au téléphone l’entourage de Villas-Boas et la réponse est désormais connue : le « Special Two » n’a pas accepté la proposition envoyée par ses dirigeants… Ce qui ne veut pas forcément dire qu’AVB va démissionner de son poste à l’OM, lui qui est (pour l’heure) toujours sous contrat jusqu’en juin 2021 et (officiellement) en réflexion sur son avenir.

Le quotidien sportif en dit également plus sur l’offre qui avait été formulée par l’OM : une extension de bail d’un an, jusqu’en juin 2022, avec une année en option et aux mêmes conditions salariales qui étaient celles du Portugais à son arrivée (300 000€ brut par mois).