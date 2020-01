OM : André Villas-Boas, pourquoi ça marche

true

L’OM, actuel second de Ligue 1, réalise une saison que personne n’imaginait. Et si l’entraîneur, André Villas-Boas, en était la raison principale ?

Il constitue, à coup sûr, l’une des très bonnes pioches du mercato d’été. Lorsque l’OM, qui venait de tirer un trait sur Rudi Garcia, avait privilégié l’option André Villas-Boas. Personne, alors, ne croyait aux résultats du technicien portugais, confronté à un groupe en plein doute et à des difficultés économiques au sein du club.

Sept mois plus tard, on connaît le résultat. L’OM est aujourd’hui en seconde position du championnat, dauphin du PSG et candidat déclaré à la prochaine Ligue des Champions. Villas-Boas, lui, est loué pour la qualité de son travail, ainsi que pour la relation qu’il a réussi à tisser avec certains de ses joueurs.

Ce n’est (surtout) pas Dario Benedetto, l’attaquant argentin, qui prétendra le contraire. Sur les ondes de RMC, hier, « Pipa » a souligné l’importance de son entraîneur pour justifier les performances. « André Villas-Boas est une personne qui a tissé un lien avec le vestiaire et qui est toujours au côté des joueurs. Il nous parle avec sincérité. Le groupe de joueurs est uni avec le staff et cela se reflète évidemment sur le terrain ».