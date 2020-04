OM : Anelka, Anderson…les croustillantes révélations de Courbis

true

Dans un entretien accordé au Phoéen, Rolland Courbis, ancien entraîneur de l’OM, est revenu sur quelques dossiers chauds du Mercato. Instructif.

Vingt ans après, lex explications ne manquent pas. Et Rolland Courbis, entraîneur de l’OM à l’époque, ne laisse toujours le soin à personne de critiquer son mercato. Qui, en effet, et comme souvent, avait fait couler beaucoup d’encre. Au travers d’un live Instagram accordé au Phocéen, Rolland la science, aujourd’hui consultant émérite sur RMC, est donc revenu sur quelques dossiers chauds. Vraiment chauds…

« Au printemps 98, je rencontre Anelka et ses proches à Monaco. Il est dans une période où ça ne va pas du tout à Arsenal, il demande à partir et ne s’entend pas avec Wenger. Le club est OK. On fait les efforts qu’il faut, on arrive à le convaincre et on se met d’accord sur un contrat. On se laisse tous quelques jours de réflexion. Et je sais pas si le fait d’être convoité lui redonne confiance, mais 3-4 jours après, il marque deux buts avec Arsenal, il s’impose dans l’équipe, ils font le doublé et il marque en finale de la coupe. »

Un an plus tard, lors du mercato 1999, Courbis a des vues sur un autre attaquant cette fois. Brésilien et déjà passé par l’Olympique de Marseille : Sonny Anderson.

« Il y en a qui ne se trompent jamais dans leur vie, moi malheureusement ça m’est arrivé. »

« Notre option numéro 1 à ce moment-là, c’était Sonny Anderson. Il était remplaçant de Kluivert au Barça. Les échos qu’on a, c’est qu’il aurait une blessure à la voute plantaire très difficile à guérir. Il fallait mettre 80-100 millions de francs à l’époque. On hésite avec Robert Louis-Dreyfus. On se dit que si le Barça veut s’en séparer… On ne le fait pas, et avec l’argent qui était prévu, on fait deux joueurs : Ibrahima Bakayoko et Kaba Diawara. Il y en a qui ne se trompent jamais dans leur vie, moi malheureusement ça m’est arrivé. »