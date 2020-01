OM : Angers, la Coupe de France, Strasbourg, la saison…Mandanda avait des choses à dire

true

« On s’attendait à ce genre de match, on l’avait préparé. On n’a pas su marquer ce but qui aurait débloqué ce match. Avec un peu plus de réalisme, ça aurait été un autre match. Ca reste un point positif notamment par rapport à Rennes qui a fait match nul aussi. »

Mandanda titulaire en Coupe de France ?

« On ne sait pas encore. La coupe fait partie des trophées qui me manquent. J’ai envie d’arriver au bout, ça fait un moment que le club n’a rien gagné. Mais e suis content pour Yo (Pelé), car en arrêtant ces penaltys, ça nous a permis de rester en course. »

La saison en cours

« Peut-être qu’autour de nous ça peut s’enflammer. Mais dans mon discours et celui des autres dans le groupe, j’ai toujours dit que cette saison serait compliquée. On n’a pas une grande marge d’erreur. On est conscient que ça va être compliqué, mais on enchaine. On est beaucoup plus confiants et sereins que l’année dernière. Le regard des adversaires nous importe peu. On est sûr de notre force, sans arrogance. Dans le foot, il peut tout se passer. L’état d’esprit du groupe c’est que tout le monde veut rester pour atteindre l’objectif de la Ligue des Champions. On a un groupe revanchard et solidaire. On a confiance en notre staff aussi. »

Le RC Strasbourg

« Strasbourg nous met souvent en difficulté. Ils sont très équilibrés, défensivement solides, et des joueurs offensifs qui marquent. Quand on enchaine, les entrainements sont plus courts et basés sur la récupération. Mais moi, j’ai toujours préféré tous les trois jours. Mes partenaires sont du même avis. On a un effectif court, mais on a réussi jusqu’ici à faire de belles choses. »

Mandanda sur Benedetto : « Pour un attaquant, c’est important de marquer mais Dario a un gros caractère. C’est quelqu’un qui pense à l’équipe. Je ne le sens pas du tout affecté par ça. Il nous apporte ds le jeu. S’il pouvait mettre ce petit but, ca serait bien pour lui »

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) 27 janvier 2020

Propos retranscrits par le compte twitter du Phocéen