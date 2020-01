OM – SCO Angers (0-0) : un remplaçant habituel en prend pour son grade

true

A l’OM, les absences de Dimitri Payet, Boubacar Kamara et Bouna Sarr samedi après-midi contre Angers (0-0) offraient l’occasion à leurs remplaçants de montrer qu’ils valaient mieux. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Pas plus Kevin Strootman que Nemanja Radonjic et Maxime Lopez. Surtout pas ce dernier, fracassé par le site footballclubdemarseille dans ses notes d’après-match…

« Positionné à droite, l’enfant du Burel n’a servi à rien. Imprécis techniquement, il a raté plusieurs contrôles faciles et a été fébrile dans son jeu de passes. Il est également fréquemment rentré dans l’axe mais n’a pas apporté grand chose de plus que des relais sans intérêt. »

« Il parvient tout de même à adresser un bon centre à la 62e mais n’a pas non plus brillé dans le dernier geste à l’image de cette situation de la 7e où il ne frappe pas après un bon service de Benedetto. Pour lui, il va vite falloir faire mieux. Remplacé à la 65e par Valère Germain, qui a eu un impact similaire sur le déroulement de la partie. »