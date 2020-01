OM : après Amavi et Radonjic, le prochain chantier de Villas-Boas est connu

true

Depuis qu’il est arrivé à Marseille en juin dernier, André Villas-Boas a réalisé un magnifique travail en redonnant confiance à un groupe torpillé par une saison 2018/19 calamiteuse. Le magicien portugais a notamment réussi à refaire de Jordan Amavi un latéral gauche performant et de Nemanja Radonjic un joueur décisif.

Mais son prochain chantier pourrait être le plus dur. Et il s’agira pas de Saif-Eddine Khaoui, comme il en a été question en conférence de presse. Non, ce joueur qui mérite toute l’attention de l’entraîneur de l’OM et de son staff, c’est Valère Germain. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’attaquant est totalement à côté de ses pompes.

Qu’il soit aligné en pointe comme hier soir Strasbourg (3-1) ou sur le côté droit, le fils de Bruno ne réussit plus rien de bon. Sa confiance semble au plus bas. Lui qui réussissait au moins à créer de bons décalages grâce à son jeu de remise n’excelle même plus dans ce domaine. Clairement, il y a un problème Germain. Et vu que Florian Thauvin est sur le point de revenir, on se demande comment AVB va pouvoir le relancer alors qu’il lui sera bien difficile de lui faire une place dans son équipe !