OM : après Amavi et Strootman, Villas-Boas monte au front pour un autre joueur !

true

Très efficace lors de ses premiers matches avec l’OM (4 buts en 5 rencontres), Dario Benedetto (29 ans) marque un peu le pas depuis. Les défenses de Ligue 1 se sont habitués à l’Argentin qui, depuis, n’a marqué que trois fois lors des 16 derniers matches.

S’il jouit toujours d’une cote importante auprès des supporters phocéens, le besogneux avant-centre commence à susciter quelques critiques. Une situation qui est arrivé jusqu’à André Villas-Boas, lequel s’est voulu rassurant sur Benedetto lors de son ultime conférence de presse.

« On reste sur l’objectif de 15 buts en fin de saison »

Grand fan de « Pipa » depuis son passage à Boca Juniors, le technicien portugais pense toujours qu’il s’agit d’un « joueur différent » qui attendra l’objectif fixé à son arrivée : « Ce n’est pas un vrai buteur. On a parlé de 15 buts marqués en fin de saison, on est sur ces bases. Il aide l’équipe à aller de l’avant. Avec retour de Thauvin, il peut avoir une autre dimension parce qu’on a un joueur qui peut le trouver. Je suis très satisfait avec lui. C’est vrai qu’un neuf vit toujours des buts, mais je suis tranquille. On parle, il est tranquille aussi. On reste dans cet objectif de 15 buts en fin de saison ».

Habile face au micro lorsqu’il s’agit de prendre la défense de ses joueurs les plus critiqués, « AVB » n’a, cette fois-ci, pas à s’opposer aux supporters olympiens concernant Benedetto. C’est déjà ça de gagné…