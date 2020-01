OM : arrivée, avenir, Villas-Boas… Les vérités de Dario Benedetto

false

Des coulisses de son arrivée à sa relation avec Marseille en passant par Villas-Boas, le buteur de l‘OM s’est confié à Rothen Régale. Morceaux choisis.

Villas-Boas, une des raisons de son arrivée

« Je savais qu’André Villas-Boas pouvait entraîner Boca, et ce n’est pas arrivé pour différentes raisons. Mais j’étais très content, il est l’une des raisons de mon choix de signer à l’OM. (…) C’est quelqu’un qui a tissé un lien avec le vestiaire, mais aussi avec les joueurs. Il ne reste pas dans sa coquille, c’est un entraîneur qui est constamment auprès des joueurs, du vestiaire et du terrain aussi. Il nous parle avec beaucoup de sincérité et on l’écoute tous. La vérité c’est que l’on a un groupe de joueurs, avec le staff technique, très unis. Et cela se reflète évidemment sur le terrain ».

Pas lié à lui pour autant

« Ça arrive souvent avec les entraîneurs, que leur contrat s’arrête pour diverses raisons. Mais j’ai signé un contrat avec l’OM, même si André a fait beaucoup pour que je puisse revêtir ce maillot, mon contrat est avec le club, mon devoir est de le remplir, je suis content ici, et j’espère rester les 4 ans. Mais plein de choses peuvent se passer avec l’entraîneur. Il faut toujours se préparer à tout ce qui peut arriver »

Tranquille malgré son manque de réussite

« Comme tout joueur qui se trouve à la pointe de l’attaque, on veut être décisif. Mais si on n’arrive pas à le faire, cela a forcément une influence sur le scénario du match. J’aime beaucoup ma façon d’être avec cette équipe. Là, je sais très bien que j’aime décrocher, être sur un côté et finalement rentrer à l’intérieur. Je sais que cela peut être une force d’un côté mais aussi une difficulté pour un autre. C’est en tout cas ce que je veux faire. C’est ma façon de jouer. Mais évidemment j’ai envie de marquer à chaque match. Je suis tranquille. Je sais que le ballon va finir par rentrer. Le plus important, c’est que l’équipe continue de gagner comme on le fait. C’est ce qui m’importe le plus. »

Un lien déjà spécial avec la ville de Marseille

« Les gens de Marseille sont incroyables. Je ne connaissais pas grand-chose et en peu de mois, ils m’ont accueilli à bras ouverts. J’essaye de leur rendre lorsque je marque un but. Mais aussi quand on gagne. Ce qui est plus important que lorsque je marque seul. Mais c’est vrai que j’ai pris cette décision en voyant ces supporters marseillais. »