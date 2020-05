OM, ASSE – Mercato : un ancien des Verts pour accompagner Pickeu à Marseille ?

true

D’après le site EVECT, David Wantier (ex-ASSE) a été sondé par l’OM pour occuper le poste de responsable de la cellule de recrutement.

En quête d’un successeur à Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif, l’Olympique de Marseille travaille plus largement sur la refonte de son organigramme. Jacques-Henri Eyraud l’a fait savoir : il cherche en premier lieu à recruter un « Head of football » (directeur de football) pour chapeauter les opérations. Une personnalité aux prérogatives plus élargies qui pourrait correspondre à Olivier Pickeu (ex-SCO Angers, 50 ans).

Mais l’idée de l’OM n’est pas à se cantonner au recrutement d’une seule tête pensante mais également de revoir le secteur marketing… Et la cellule de recrutement. Concernant ce dernier poste, un nouveau nom circule depuis quelques heures. Ecarté de son rôle de directeur de la cellule de recrutement de l’ASSE en début d’année, David Wantier serait sur la short-list de Marseille sur un poste équivalent.

A l’origine de cette information, le site « En Vert et Contre Tous » explique que l’ancien agent a même directement été sondé par l’OM. Affaire à suivre donc.