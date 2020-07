OM : AVB annonce l’objectif pour la saison prochaine !

true

Parti en stage de préparation avec ses joueurs, André Villas-Boas a dévoilé son objectif pour la saison prochaine. Il veut voir l’OM finir sur le podium.

À l’OM, André Villas-Boas est toujours présent malgré le départ d’Andoni Zubizarreta. L’entraîneur portugais avait lié son avenir au destin de l’ex-directeur sportif, parti d’un commun accord avec le club. Pourtant, AVB a décidé de respecter sa dernière année de contrat. Il sera à la barre pour diriger les Phocéens en Ligue des Champions. Une première depuis les sept dernières années grâce à une deuxième place en Ligue 1 acquise derrière le rival parisien.

Parti en stage de préparation à Faro (Portugal), les Olympiens vont regoûter le plaisir des entraînements collectifs. Avant ce départ, l’ancien coach de Chelsea s’est exprimé sur l’amour donné par le peuple olympien. Une relation intense qui a joué sur la décision de Villas-Boas de rester sur la Canebière : « Je pense que ça vient des résultats. C’est toujours comme ça. J’espère être toujours capable de répondre avec des résultats. Ça ne changera pas mon amour et mon respect pour le club, la ville, les joueurs, qui sont la raison pour laquelle je suis ici, pas seulement pour la saison dernière mais principalement pour cette saison. Je sais qu’à la fin tout peut changer vite dans le monde du football. »

Pour l’OM, André Villas Boas vise une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine

Désormais le regard rivé sur la saison 2020-2021, le natif de Porto espère réaliser la prouesse de remonter sur le podium de la Ligue 1 une deuxième année consécutive : « Je suis sûr de la qualité des joueurs pour continuer à fixer des objectifs élevés. Je suis sûr qu’on est capable de concourir pour se qualifier pour la Ligue des Champions une nouvelle fois. Ça va être notre objectif, ça doit être notre objectif. »

Villas-Boas fixe donc un nouvel objectif élevé à ses troupes. Ensemble, ils devront mener de front une campagne européenne et la coupe de France en plus du championnat. Pour l’instant, le mercato estival a été fructueux. Aucune vente a été officialisée. Les pensionnaires du Stade Vélodrome misent sur la stabilité avec les prolongations de Dimitri Payet et Gonzalez et celles des jeunes Aké et Perrin. Hier, les Ciel et Blanc ont annoncé l’arrivée de Pape Gueye, libre (en attendant la réaction de Watford). Pour l’heure, seuls Sertic, Lihadji et Nkounkou ont quitté le navire.