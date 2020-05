OM : avenir, Newcastle, Mercato … André Villas-Boas sort du silence !

true

Dans un entretien à RMC, André Villas-Boas a joué franc-jeu sur la question délicate de son avenir et la rumeur Newcastle.

Ce mardi, « L’Equipe » a largement animé l’actualité de l’Olympique de Marseille faisant de nombreuses révélations sur l’état des finances et l’avenir. Forcément, alors que les ambitions du club peuvent plus que jamais interroger, le cas d’André Villas-Boas est au centre des préoccupations. Le Portugais acceptera-t-il de rester et de jouer la Ligue des Champions dans un club pas vraiment disposé à mettre les moyens ?

« La Premier League ? Je ne veux pas y retourner »

Ce mardi soir, le « Special Two » était sur « RMC » et a été lancé sur les questions sensibles du moment… Et il a réaffirmé sa volonté de rester à la tête de l’équipe malgré les rumeurs l’envoyant en Angleterre (Newcastle) : « Sincèrement, je suis très bien à Marseille. Je n’ai pas envie de chercher des autres clubs ou des autres options. Je ne cherche pas. Quand mon agent m’appelle sur des choses que j’ai déjà connu comme la Premier League, je n’y vois pas d’intérêt. Je ne veux pas y retourner. Je suis très heureux à Marseille. Je veux faire la Ligue des Champions à Marseille mais je veux savoir plus ou moins à quel point on est dépendant économiquement sur notre projet. Si on n’a pas les conditions de faire un bon travail, ce n’est pas la peine… »

Des garanties demandées sur Zubizarreta et Valentin

Et André Villas-Boas est allé plus loin dans la pression qu’il met à sa direction : « Je serais à Marseille lundi. Je vais parler avec le club. Le plus important pour moi est de comprendre ce qui va se passer d’un point de vue structurel. J’ai besoin de comprendre si les personnes qui travaillent avec moi, Andoni (Zubizarreta) et Albert (Valentin), ont toujours du pouvoir ou non. C’est le plus important. Avec moi comme entraîneur et eux comme directeurs sportifs, on ne veut pas faire seulement de la figuration. On doit et on veut avoir du pouvoir pour exécuter certaines décisions. Je veux savoir où on va et combien d’investissements nous pourrons faire. On a besoin de comprendre des petites choses qui sont claires et basiques mais qui permettent de savoir si un projet est bon ou non. »

En revanche, « AVB » a répété qu’il comprenait que la situation économique du club ne lui permettrait pas de faire de folie dans le recrutement et qu’il avait bien intégré ce paramètre : « De mon côté, je suis ouvert, mais il faut qu’on ait la possibilité avec Andoni de faire un mercato de qualité, dans des conditions qui ne seront pas les meilleures, mais qui nous permettront d’être compétitifs. Nous ne sommes pas naïfs au point d’en oublier la situation économique du club ».