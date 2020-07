OM : banque d’affaires, confidentialité… Ajroudi passe la vitesse supérieure pour le rachat

true

Alors que le dossier du rachat de l’OM semblait avoir pris du plomb dans l’aile ces derniers jours, une avancée concrète a été dévoilée ce mardi.

Après la grande agitation il y a une dizaine de jours suite aux annonces fracassantes de Mourad Boudjellal, le projet de rachat de l’OM connaît enfin des annonces concrètes. L’AFP relaie en effet le nom de la banque d’affaires mandatée pour tenter de négocier la vente du club.

Selon l’agence de presse, c’est la banque Wingate qui a été manquée par l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Initialement évoquée, la banque Rothschild avait elle démentie être impliquée dans le dossier. La banque d’affaires désormais connue, une proposition concrète pourrait enfin arriver sur le bureau de Frank McCourt. Et ce même si le propriétaire de l’OM a rappelé son intention de ne pas vendre le club.

Par ailleurs, l’AFP a recueilli les confidences d’un des acheteurs qui annonce que les choses se feront désormais de manière bien plus discrète. « Maintenant le processus d’acquisition va être silencieux. Parler trop tôt braque la partie adverse, et c’est normal. Il faut maintenant beaucoup plus de confidentialité ». Mourad Boudjellal va donc devoir contenir ses élans pour ne pas compliquer le projet de rachat de l’OM…