OM : Basile Boli tacle Mourad Boudjellal

true

Ambassadeur de l’OM, Basile Boli a fait part de ses réserves sur le projet de rachat du club piloté par Mourad Boudjellal.

Après quelques heures folles suite à l’annonce du projet mené par Mourad Boudjellal pour racheter le club, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a douché l’enthousiasme en assurant que « l’OM n’est pas à vendre ». Néanmoins, ces déclarations semblent plus sûrement entrer dans un jeu de communication que dans des certitudes définitives. La Provence rappelle en effet que l’offre portée par Mourad Boudjellal n’a « pas encore été effectuée. Et l’OM pas encore directement contacté ». Une approche qui devrait se faire dans la semaine.

Ambassadeur de l’OM, Basile Boli, lui, vient d’interpeler Mourad Boudjellal sur les réseaux sociaux. L’ancien défenseur considère l’attitude de l’ancien patron du RC Toulon comme un manque de respect à l’institution OM…

« Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club », a écrit Boli, manifestement remonté.