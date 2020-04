OM : Benedetto emboite le pas de Rongier pour l’effort collectif

true

Dario Benedetto, l’attaquant de l’OM, est tout à fait disposé à participer à l’élan collectif qui pourrait s’imposer aux joueurs marseillais.

En confirmant ce matin dans l’Equipe les difficultés financières de l’OM renforcées avec l’épidémie de coronavirus, Jacques-Henri Eyraud a mis le doigt là ou ça fait mal. De quoi rendre un peu plus obligatoire l’effort salarial des joueurs de l’OM.

Si Valentin Rongier avait rapidement affirmé sa solidarité envers une baisse collective, d’autres ont été plus discret. Mais Dario Benedetto, l’attaquant argentin, a confié à Radio Mitre qu’il était tout à fait disposé à participer lui aussi. « L’économie du foot est évidemment très affectée. Dans la majorité des clubs, il y a des baisses de salaires. Les clubs n’ont plus de recettes quand le foot s’arrête, ils perdent beaucoup d’argent. Si on peut donner un coup de main de notre côté, je pense que c’est une bonne chose d’accepter une baisse de nos revenus. Il y a bien pire que cela en ce moment, donc on ne doit pas s’inquiéter pour une baisse de salaire », a estimé le buteur marseillais.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Benedetto a par ailleurs partagé sa crainte de l’avenir pour le moins incertain en terme de préparation. « On ne sait pas quand on va rejouer, comment on va s’entrainer, par petits groupes ou pas. C’est encore indécis », a confié l’attaquant marseillais.