OM : Benedetto, le temps des doutes

Dario Benedetto accuse le coup et c’est l’OM, encore tenu en échec hier à Bordeaux (0-0) qui s’en ressent. Faut-il s’en inquiéter ?

7 buts avec l’OM. Le compteur de Dario Benedetto est bloqué depuis le 21 décembre dernier et une dernière réalisation face à Nîmes. Comme le note Le Phocéen, l’Argentin a vu les autres meilleurs buteurs de L1 s’envoler. Ben Yedder (15), Mbappé, Neymar (14), Dembélé, Diallo (12) et Osimhen (11) sont maintenant loin. Mais le site consacré à l’OM n’accable pas « Pipa ».

« Cela fait-il pour autant de l’Argentin une déception ? Bien sûr que non. En revanche, il est clair que Benedetto tire la langue et que ce gros coup de mou commence à interroger », estime Le Phocéen, qui pense que l’attaquant paye sa longue indisponibilité de la saison passée et son manque de préparation. « Pipa n’a pas eu de véritable préparation depuis des lustres ».

André Villas-Boas, lui, se veut indulgent. « Il n’a pas trop d’appuis, c’est vrai, reconnaissait-il dimanche en conférence de presse. Il n’était pas encore à 100 %, mais on a décidé de prendre le risque à Bordeaux. Il est un peu fatigué, on va voir s’il récupère pour le match à Saint-Etienne ».