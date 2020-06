OM : Boudjellal berné par le bluffeur Ajroudi depuis le début du projet de rachat ?

true

Porter du projet de rachat de l’OM, soutenu par Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal est-il sûr de son coup ? Les derniers échos ne sont pas très positifs.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe : Mourad Boudjellal porte un projet de rachat de l’OM. Le projet porté par l’ancien président du RCT serait mené par l’homme franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi (68 ans). L’intéressé a confirmé cette information dimanche soir.

« Le vendeur a le droit de refuser, mais en retour, l’acheteur a le droit de garantir la transaction au prix le plus bas possible, c’est finalement une question d’offre et de demande, a expliqué Ajroudi à Shems FM. Au cas où l’accord serait conclu, je n’assumerai pas le leadership du club. Juste ce qui est convenu avec mes partenaires, Mourad Boudjellal sera le président de l’Olympique de Marseille tandis que je mettrai en œuvre un plan pour le président du conseil d’administration. » Ce même Ajouri a néanmoins refusé de commenter le montant proposé de l’accord, estimé à 700 millions d’euros. Il y aurait une bonne raison à cela. Thibaud Vézirian, bien renseigné sur le dossier du rachat de l’OM, pense que le projet de l’homme d’affaires n’est pas viable.

« Un bluffeur, pas proche des instances d’Arabie Saoudite »

Sa sortie en est la preuve. Pire, il aurait peut-être réussi à berner Boudjelall ! « C’est ce que certains Saoudiens m’ont dit vendredi soir au téléphone, assure le journaliste de C-News. C’est surprenant pour un super homme d’affaires de s’entourer de gens comme ça… Ajroudi veut se faire une notoriété auprès du prince et des entreprises françaises. C’est un bluffeur qui n’est pas proche des hautes instances d’Arabie Saoudite. Il cherche mais se fait régulièrement éconduire. Il vit entre Paris et Tunis. Tant mieux si ça se fait avec l’OM, mais il n’y a pas gros derrière. C’est quelqu’un qui n’arrive pas à briller, il sait juste faire passer des messages. Sa fortune personnelle ? Il raconte bien plus que ce qu’il n’en a. Pour moi, à la tête de l’OM, ça me fait peur. »