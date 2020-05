OM : Bouna Sarr privé de Mercato ?

false

Le quotidien espagnol, Mundo Deportivo, assure que le latéral de l’OM, Bouna Sarr, n’est pas le dossier prioritaire du FC Séville au Mercato.

Plusieurs semaines, déjà, que son nom revient avec insistance dans les départs annoncés à l’OM. Alors que, rappelons-le tout de même, le club est qualifié pour la Ligue des Champions et pourra (encore) compter sur son entraîneur portugais, André Villas-Boas. On parle ici du latéral, Bouna Sarr, annoncé en Espagne la saison prochaine et plus précisément au FC Séville.

Seulement voilà, comme le rapporte le quotidien, Mundo Deportivo, le club andalou n’aurait pas pour seule priorité le défenseur marseillais. Bien au contraire. Le directeur sportif du club, Monchi, aimerait en réalité recruter un joueur du FC Barcelone, prêté au cours des derniers mois à l’OGC Nice : Moussa Wagué.

Ce dernier, en dépit de ses prestations jugées moyennes, pourrait donc rester en Espagne, mais au FC Séville. A suivre.