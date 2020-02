OM : ces deux chiffres qui classent Marseille parmi les grands

true

Hier soir, comme vous le savez, l’OM est allé faire le job sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, face à une ASSE inexistante (2-0). Deux buts, un par période, inscrits par Dimitri Payet et Nemanja Radonjic.

Au-delà de l’excellente opération comptable réussie par les joueurs de Villas-Boas, qui s’installent plus que jamais sur le podium et consolident leur place de dauphin du PSG, le statisticien Opta est venu rappeler deux chiffres qui classent le club phocéen parmi les grands.

En premier lieu, et c’est tout de même très gratifiant, l’OM est la seule formation des 5 grands championnats européens à ne pas avoir encaissé le moindre but en 2020. Du costaud en somme, à l’image de la défense olympienne, hier dans le chaudron, efficace à souhait et bien alignée face à une formation stéphanoise qui ne l’a jamais mise en danger.

0 – Marseille est la seule équipe des 5 grands championnats à n’avoir toujours pas encaissé le moindre but en 2020. Carapace. #ASSEOM pic.twitter.com/JDntbxnPsm — OptaJean (@OptaJean) February 5, 2020

Autre fait marquant : Dimitri Payet. Le leader technique phocéen et capitaine a inscrit une merveille de but en tout début de rencontre. Mystifiant M’Vila et Ruffier avec son pied gauche. Ce même Payet qui a inscrit le 78e but de sa carrière en Ligue 1. Ils ne sont que deux à faire mieux, actuellement dans notre championnat. Edinson Cavani, le Parisien, avec 136 buts, et Jimmy Briand, le Bordelais, avec 98 réalisations.