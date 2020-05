OM : Charlotte Pirroni, Madame Thauvin, remporte la guerre des WAG’s

true

Femme de Florian Thauvin (OM), Charlotte Pirroni est considérée comme l’une des plus belles WAG du monde.

Si la compétition vous manque actuellement et que vous êtes lassés de regarder des rediffusions d’anciennes rencontres, le site www.footwags.com propose une occupation très originale pour meubler la journée des supporters : élire la plus belle WAG (femme de footballeur) du monde. Le site propose des duels toutes les 10 secondes avec la possibilité pour chacun de voter. Un classement est également disponible en fonction du nombre de victoires et, cocorico, c’est un belle Française qui est en tête.

Ce classement où Thauvin domine Messi et CR7

En effet, avec près de 50 000 victoires sur ses rivales, la compagne de Florian Thauvin (OM), Charlotte Pirroni, ex-Miss Côte d’Azur et deuxième dauphine de Miss France, devance d’une courte tête la sublime Rose Bertram, mannequin en couple avec l’ancien parisien Grégory van der Wiel. Shakira (Madame Piqué) complète le podium.

Antonella Roccuzzo, la femme de Lionel Messi, arrive en 4e position devant Carol Cabrino, la belle qui partage la vie de Marquinhos. Les deux femmes se tiennent dans un mouchoir de poche. Habitué à truster les premières marches des récompenses individuelles, Cristiano Ronaldo peut faire la moue : Georgina Rodriguez n’est que 7e, devancé par Federic Nargi, la compagne d’Alessandro Matri.