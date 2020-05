OM : Coralie Porrovecchio détourne Boubacar Kamara du Mercato

true

Papa pour la première fois d’un petit Leeroy, Boubacar Kamara est très loin de penser à son Mercato d’été à l’OM.

Si le nom de Boubacar Kamara est souvent associé au Mercato depuis quelques semaines, le défenseur de l’Olympique de Marseille a bien d’autres choses à penser qu’à son potentiel départ de la Cité phocéenne. Un départ qu’il souhaite sans doute moins que ses dirigeants, désireux de faire rentrer dans les caisses et qui ont rapidement érigé le stoppeur comme leur principale valeur marchande de l’effectif.

Sauf que, depuis quelques jours, « Bouba » est surtout un néo papa dans le vestiaire de l’OM. C’est sa compagne Coralie Porrovecchio (ex-bimbo de téléréalité de 24 ans), qui a d’abord vendu la mèche avant de donner depuis de ses nouvelles. Le 23 mai dernier, l’ancienne égérie des Anges et des Marseillais a donné naissance à un petit Leeroy avant d’afficher son bonheur sur Instagram.

« Je n’ai toujours pas les mots pour décrire ce que je ressens tellement cette sensation est magique ! Un bébé de l’amour, un homme parfait et ça …. Ça vaut tout l’or du monde. J’aime ma famille comme pas permis et j’ai du mal à réaliser que ce qu’on a pu construire à deux est aussi fort ! Je vous aimes les gars, vous êtes tout ce que j’ai de plus cher au monde », a-t-elle notamment écrit il y a quelques heures. La maman et le bébé vont bien mais pas sûr que Boubacar Kamara ait une grande envie d’amorcer un déménagement (vers l’Angleterre?) dans la foulée…