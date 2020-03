OM : coronavirus, consignes, date de reprise…Alvaro Gonzalez dit tout

true

Le défenseur central de l’OM, Alvaro Gonzalez, en a dit un peu plus sur une éventuelle reprise au début du mois d’avril.

Au même titre que ses partenaires de l’OM, il est confiné. D’ailleurs présent sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, afin de relever certains challenges, dont un, rouleau de papier toilette au pied. Lui, c’est Alvaro Gonzalez, le défenseur central phocéen, qui en a dit un peu plus sur sa vie d’après, lorsqu’il pourra (re)chausser les crampons.

Des propos accordés à l’émission espagnole bien connue, El Chiringuito. « Le club a fixé le 2 avril comme date de retour. Ou du moins, ils nous diront à cette date si on peut reprendre l’entraînement ou si on doit rester plus longtemps à la maison. Tous les joueurs de l’OM sont à Marseille, le club nous a demandé de rester ici pour notre santé et notre sécurité. »

2 avril, une date impossible à tenir

Peu probable, toutefois, que le 2 avril soit synonyme de reprise de l’entraînement. A l’OM comme partout ailleurs en France…