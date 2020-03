OM – Coronavirus : Dario Benedetto lance un appel au peuple argentin

true

Dario Benedetto (OM) invite les Argentins à changer leurs habitudes face à la pandémie de coronavirus qui va bientôt les frapper aussi.

Depuis Marseille où il est confiné avec sa famille, Dario Benedetto (29 ans) a adressé un vibrant message au peuple argentin. A l’occasion d’un entretien à « ESPN », l’attaquant phocéen a appelé son pays à ne pas prendre à la légère la menace du Covid-19. Un coronavirus qui a mis la France à l’arrêt, après avoir fait de même avec la Chine, l’Italie et l’Espagne.

« Il faut rester à la maison et ne pas prendre de risque avec la santé des autres car c’est vraiment très inquiétant », a lancé l’ancien buteur de Boca Juniors, apparu accompagné de sa femme et de sa fille : « Ici, les hôpitaux sont débordés. C’est encore pire en Italie et en Espagne. C’est terrible. J’espère que cela n’arrivera pas en Argentine ».

En Amérique du Sud, la pandémie n’a pas encore explosé les compteurs mais le décompte est rendu difficile par le peu de tests pratiqués. Officiellement, l’Argentine affiche 97 cas positifs au coronavirus et 3 morts…