OM : Daniel Riolo a des doutes sur Dimitri Payet

Alors qu’une Payet dépendance est de plus en plus évoquée à l’OM, Daniel Riolo, lui relativise. Et pointe le mauvais match du joueur à Bordeaux (0-0).

Avant de se déplacer à Geoffroy-Guichard ce mercredi, l’OM reste sur deux 0-0. Le premier contre Angers, le second à Bordeaux. Après sa contre-performance contre le SCO, l’absence de Dimitri Payet avait été relevée. Le maître à jouer de l’OM avait brillé par son absence… et cela a aussi été le cas en Gironde, même s’il était sur le terrain cette fois-ci…

« A quel moment on arrête la légende avec Payet ?, se demande Daniel Riolo, sur RMC. Dans cet OM, dans ce championnat, évidemment que Dimitri Payet est essentiel. Mais cette saison, Dimitri Payet n’a été bon que dans un gros match, contre Lyon. Le reste du temps, Payet, tu comptes sur lui et c’est lui qui te fait gagner. Sa technique est essentielle, c’est un joueur-clé, pas de problème. Mais arrêtons de penser que c’est un joueur stratosphérique ou un génie du football. »

En 17 matches de L1, Payet totalise 6 buts et 3 passes décisives. Mais Riolo n’est manifestement pas convaincu…

« Ces derniers temps, j’ai entendu beaucoup de choses bizarres à son sujet. Dans cet OM, tu as besoin de Payet, OK, comme tu as besoin de Kamara. Quand Payet n’a pas joué contre Angers, il y a eu des émissions entières pour nous dire qu’il n’y avait pas le génie Payet, etc… Sauf que contre Bordeaux, un match estampillé « gros match », il est là, et n’est pas extraordinaire même s’il est à l’origine de la plus belle occasion de l’OM avec son ouverture pour Radonjic. »