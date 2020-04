OM : Daniel Riolo soupçonne une arnaque monumentale contre le club

true

En cas d’interruption définitive des championnats, le coefficient UEFA pourrait être choisi pour attribuer les places en Ligue Europa et en Ligue des champions.



Jacques-Henri Eyraud ne sait pas sur quel pied danger à propos de la reprise. Le président veut rester optimiste mais il sait qu’un retour de la L1 ne pourra s’effectuer qu’en cas de conditions sanitaires respectées sur l’ensemble du territoire.

Pour l’instant, ce n’est pas le cas et cela pousse les instances à imaginer des scénarios pour attribuer les places qualificatives en Ligue Europa et en Ligue des champions en cas d’interruption définitive des championnats. Le coefficient pourrait alors être choisi. Dans ce cas de figure, l’AS Monaco et l’OL seraient alors qualifiés pour la C1 aux dépens de l’OM et du Stade Rennais, actuellement deuxième et troisième de L1. Daniel Riolo est d’ores et déjà monté au créneau pour dénoncer ce scénario.

« Scandaleux si Marseille se fait fourrer là-dessus »

« Je connais quelqu’un en France qui va tout faire pour que la Ligue 1 ne reprenne pas. Je connais quelqu’un qui va mettre une pression de dingue dans le camp de ceux qui ne veulent pas que ça reprenne. Je connais quelqu’un qui va peser, qui va tout faire, estime le journaliste au micro de RMC. L’OM se ferait arnaquer. Ce serait véritablement scandaleux si Marseille se fait fourrer là-dessus. Rennes aussi, qui est dans une dynamique totalement neuve, se ferait avoir. Mais l’UEFA a dit que c’était dans le cas où il n’y ait pas d’accord, c’est loin d’être fait. »