OM : Dario Benedetto a trouvé son meilleur avocat

Plusieurs semaines que les doutes accompagnaient chacun de ses matches. Comme si Dario Benedetto était subitement devenu un bide, un de plus, du mercato estival de l’OM. Et que ni l’Argentin, ni Valère Germain, ne pouvaient réellement permettre au club phocéen de rejoindre la Ligue des Champions la saison prochaine.

Un match à Nîmes plus tard, avec un triplé retentissant, et voilà Bendetto revenu en grâce. Notamment aux yeux de Mickaël Madar, ancien attaquant lui-aussi, devenu consultant pour Canal Plus. Au cours du week-end, et au travers de propos retranscrits par footballclubdemarseille, Madar s’est étonné du fait que l’OM recherche déjà une pointe en vue de la saison prochaine.

« Il apporte beaucoup à son équipe, même quand il ne marque pas. »

« Moi, Benedetto ne me surprend pas trop. Il était dans le dur, mais il faut toujours une période d’adaptation quand un joueur arrive dans un nouveau club, un nouveau pays. Au début, c’était l’euphorie, après, il a eu un petit coup de moins bien. Mais Marseille est toujours en haut et je ne suis pas étonné par Benedetto. Je ne comprends pas pourquoi Marseille est déjà à la recherche d’un nouvel attaquant. S’ils veulent recruter un attaquant de complément, OK. Mais là, on le dévalorise peut-être un peu trop rapidement. C’est un attaquant qui a beaucoup de qualités et qui apporte beaucoup à son équipe, même quand il ne marque pas. »