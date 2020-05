OM : de vrais soucis à se faire sur l’avenir de Villas-Boas à Marseille ?

true

Mercredi, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud ont évoqué la saison 2020-21 de l’OM. Le Portugais n’est pas parti rassuré…

De retour à Marseille depuis le début de la saison, André Villas-Boas a pu rencontrer son président Jacques-Henri Eyraud mercredi afin d’évoquer l’avenir et plus précisément le projet de l’Olympique de Marseille sur 2020-21 avec le retour en Ligue des Champions. Une rencontre attendue, programmée de longue date et dont le Portugais attendait beaucoup afin d’avoir certaines garanties sur les contours de l’effectif.

Villas-Boas – Eyraud, positions divergentes

D’après « L’Equipe » et la « Provence », « AVB » n’a pas franchement été rassuré par les mots de son président. Le quotidien provençal parle même d’un vrai « doute » chez le Special Two : « Les positions des deux camps restent, pour l’heure, très éloignées et le doute s’insinue inévitablement sur l’avenir du Lusitanien, même si celui-ci se sent bien en Provence et aimerait poursuivre l’aventure ».

Après avoir pris la pause devant son portrait sur la Canebière, Villas-Boas est reparti chez lui à Porto ce jeudi après-midi. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’ancien coach de Chelsea et Tottenham va rentrer dans une vraie réflexion sur son avenir.