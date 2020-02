OM : des propos rassurants sur l’état des finances marseillaises

true

A l’OM, il y a l’actualité du terrain. Excellente, avec une deuxième place en Ligue 1, un quart de finale de Coupe de France à disputer mercredi à Lyon et la perspective, la saison prochaine, de retrouver la Ligue des Champions. Il y a également, et c’est moins florissant, l’actualité financière avec des pertes déjà annoncées et un prochain mercato d’été compliqué à gérer pour Jacques-Henri Eyraud.

En effet, il faudra trancher entre objectifs sportifs et réalité économique, sachant que le club phocéen aura des difficultés à vendre ses joueurs aux gros salaires. Et qu’une participation à la C1, plutôt bien partie, nécessite forcément des investissements. Confronté au fair-play financier mis en place par l’UEFA, l’OM va donc devoir se serrer la ceinture. Et trouver 60 millions d’euros dans les prochains mois.

🔵⚪ Marseille pourrait attendre le choc face à Lille en championnat pour relancer Benedettohttps://t.co/gpwxXbJv4U — RMC Sport (@RMCsport) February 10, 2020

Insurmontable ? Non, si l’on en croit les propos de Pierre Rondeau, habitué pour RMC à décrypter la situation économique des clubs. Propoois retranscrits par foot01. « Il faut rappeler que l’OM d’Eyraud a passé un accord de règlement avec l’UEFA pour le fair-play financier. Il stipule qu’ils doivent respecter un déficit maximum autorisé de 30 millions d’euros à l’issue de cette saison. Donc entre les 90 de déficit actuellement et les 30 à présenter en juin 2020, il faut trouver 60(…) Avec les droits TV, si Marseille termine deuxième, ils passeraient de 46 millions de Droits TV à 51. Puis avec la Ligue des Champions, ce serait 15 millions de participation, plus un market-pool de 25. Au total, ça ferait déjà 45. L’OM devrait alors trouver 15 millions. Pour ça, il y aura peut-être la Coupe de France, les ventes de joueurs ou la réduction de la masse salariale. Donc à ce niveau-là, il serait improbable que Marseille soit exclu de la Ligue des Champions pour non-respect du fair-play financier, car l’OM trouvera les 60 ME manquants. »