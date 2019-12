OM : Dimitri Payet a fait plus fort que Lionel Messi et CR7 sur la décennie !

true

Excellent passeur, Dimitri Payet, le maitre à jouer de l’OM, domine un classement bien précis sur la décennie, depuis 2010.



6 buts et 3 passes décisives en 16 matches : lors de la première partie de saison, Dimitri Payet a porté l’OM comme rarement, ramenant le club phocéen tout en haut de la L1, juste derrière l’ogre parisien. Florian Thauvin absent, le Réunionnais assume ses responsabilités et il revient dans la course pour une éventuelle sélection à l’Euro 2020, à 32 ans.

974 – Dimitri Payet 🇫🇷 a délivré 974 dernières passes avant un tir dans les 5 grands championnats européens lors de cette décennie, plus que tout autre joueur. Généreux 🎁.@OM_Officiel @dimpayet17 #Opta2010s pic.twitter.com/DQkUWdLFQu — OptaJean (@OptaJean) December 29, 2019

Le roi de la passe, c’est lui

Alors que le joueur est souvent décrié pour son irrégularité, Opta sort une stat qui montre au contraire sa régularité au plus haut niveau. En effet, Payet a délivré 974 passes suivies d’un tir depuis 2010. Et personne n’a fait mieux dans les cinq grands championnats européens, pas même Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Un sacré passeur, Payet !