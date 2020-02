OM : Dimitri Payet, un rêve bleu remis en cause à Lyon ?

true

Après une semaine à marcher sur l’eau, Dimitri Payet a tourné à l’ordinaire lors de l’Olympico OL – OM (1-0) mercredi soir. Le Réunionnais est même sorti prématurément (73e), remplacé par le jeune Marley Aké, avant de rentrer aux vestiaires et de poser une poche de glace derrière sa cuisse gauche.

Si André Villas-Boas s’est voulu de suite rassurant, ne remettant pas encore en cause sa participation au choc face au LOSC dimanche prochain, Payet passera quand même des examens ce jeudi. Il faut dire qu’un pépin physique tomberait au pire moment.

Le staff des Bleus attentif à ses prestations… Et à sa blessure

Selon « L’Equipe », le staff de l’équipe de France – qui avait accentué ses observations à l’égard du Marseillais – n’excluait pas de l’appeler pour les matchs amicaux du printemps, dernier galop d’essai des Bleus avant l’Euro 2020. Didier Deschamps n’a pris encore aucune décision concernant ses convocations du mois de mars mais il est évident que les bulletins médicaux de Payet seront scrutés avec attention.

On se rappelle qu’il y a deux ans, c’était déjà au Groupama Stadium, en finale de la Ligue Europa, que Payet avait vu ses rêves de Coupe du Monde s’envoler. Ce serait un tragique rappel si l’histoire venait à se répéter. Pour l’instant, on n’en est pas là et du côté phocéen, on préfèrerait l’optimisme à l’inquiétude.